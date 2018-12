C'è più nero che bianco fin qui nella seconda stagione juventina di. I 40 milioni pagati in estate dalla Juventus al Bayern Monaco per il riscatto - un investimento importante per un giocatore di 28 anni - non stanno trovando riscontri là dove conta: sul campo. Fra infortuni, squalifiche e posizioni perse nelle gerarchie offensive, il brasiliano sta faticando molto più del previsto ad imporsi a Torino. ConDouglas è fra gli uomini che Allegri ha lanciato meno volte dal 1'. Niente gol, niente assist e soprattutto niente più sorriso su un volto che sembra, strada facendo, aver perso serenità.- In questi ultimi mesi del 2018 il minutaggio dell'esterno gaucho si è dimezzato. E anche in Europa, dove nella scorsa stagione era stato fra i più determinanti, il copione non cambia. Le sue dieci apparizioni nella passata Champions League avevano aiutato la Juventus a sfiorare l'approdo alle semifinali, poi sfumato nella sciagurata notte di Madrid.. All'esplosività, alla rapidità e alla propensione all'assist che avevano reso Douglas una delle frecce più pericolose nella faretra bianconera,- Pensare di rubare il posto a uno fraappare al momento quanto meno difficile. Anche l'innesto dell'inamovibile Cancelo non è un fattore da sottovalutare. L'attitudine offensiva del terzino portoghese potrebbe aver inciso ulteriormente sulla scelta di lasciare fuori un giocatore come Douglas. Un giocatore con non pochi estimatori in Europa. Basta pensare al. Ma in uno scenario tutt'altro che idilliaco l'ex Shakhtar è ora chiamato a sfruttare ogni minima opportunità che gli sarà concessa. Per non far scappare il treno bianconero, a Flash servirà uno dei suoi scatti migliori.