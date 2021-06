Sono passate ormai più di 24 ore dal dramma vissuto in campo dae dai suoi compagni di nazionale, quando il centrocampista dell'Inter è collassato in campocon l'utilizzo del defibrillatore e del massaggio cardiaco. Le condizioni che all'inizio sembravano incredibilmente drammatiche si sono presto stabilizzate e trascorsa la nottata, nelle 24 ore odierne sono arrivate soltanto notizie positive.Questa mattina la Federcalcio Danese attraverso un comunicato ufficiale ha parlato delle condizioni di Eriksen, che resta ricoverato in ospedale per approfondire quanto accaduto ieri, ma che è stabile, parla, e risponde col sorriso: “, che ha mandato i suoi saluti ai compagni di squadra.continua a restare in ospedale per ulteriori accertamenti”.". Lo ha detto il medico della Danimarca,, in conferenza stampa: ". Non so quanto siamo stati vicini a perderlo, ha avuto un arresto cardiaco e l'abbiamo ripreso utilizzando il defibrillatore, al primo tentativo. Non sappiamo perché si è sentito male. Per questo motivo resta ricoverato al Rigshospitalet, stiamo cercando di capire cosa è successo".Intervistato dal sito della federcalcio slovacca, anche il difensore dell'Inter,, ha parlato della paura per Eriksen, dando però un messaggio positivo:ha parlto a TalkSport di Eriksen: "Ieri ho pianto e pregato. Possiamo festeggiare perché Christian è vivo" ()., attaccante dell'Inghilterra, ha parlato alla Uefa dopo la partita vinta 1-0 contro la Croazia: “È stato difficile, quasi impossibile da guardare. Ho pensato a lui e alla sua famiglia e a tutto ciò che ho vissuto con lui. Gli auguro il meglio e spero di rivederlo il prima possibile in campo”. (Dal ritiro dell'Italia ha invece parlato Jorginho lanciando un messaggio forte di affetto per Eriksen, i suoi compagni e la sua famiglia: "Quel che è successo ieri è veramente forte. L'ho sentita molto: in quel momento pensavo ai compagni, ai tifosi, a sua moglie che stava lì. A nome di tutti noi, faccio un grande in bocca al lupo a Eriksen, alla sua famiglia. Gli dico di essere forte" (Dal ritiro della Svezia, infine, ha parlato anche Sebastian: 'Eriksen? Siamo vicini a lui e a tutti i danesi. Conta l'uomo, non ci sono rivali' ().Attraverso Twitter anche il compagno di nazionaleha voluto raccontare quanto vissuto ieri e ha mandato un messaggio di affetto ad Eriksen (