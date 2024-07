Ds Venezia: "Tessmann all'Inter può saltare, stanno cercando altre soluzioni"

Getty Images

Il futuro dista diventando un intrigo notevole: primahanno cercato di studiare un'operazione legata all'arrivo diin Laguna, poi ugualmente concretizzato a parte; quindi gli arancioneroverdi hanno cercato di ottenere il prestito del centrocampista statunitense per la prossima stagione cedendolo all'Inter, maadesso si ragiona sempre su una cessione alla squadra di Beppe Marotta, che però non può assicurargli un posto in rosa e deve girarlo in prestito per una stagione in caso di fumata bianca.

Oggi il ds del Venezia Filippoha parlato in conferenza stampa toccando proprio questo argomento: ", al suo posto arriverà un altro centrocampista.L'Inter dopo di che si è messa a cercare una soluzione, ma la cosa può anche saltare.". Una possibilità per l'Inter potrebbe essere una sinergia con gli inglesi dell'Everton, ma prima vanno incastrati tutti gli ingranaggi di una trattativa ideale per la continuità del centrocampo nerazzurro, ma molto complicata nel percorso verso l'accordo.

Tessmann ha avuto numeri notevoli l'anno scorso in Serie B per essere un centrocampista che gioca davanti alla difesa:, dati che giustificano la ricerca di un palcoscenico più importante e anche l'interesse di un club come l'Inter nei suoi confronti. Solo che la soluzione in prestito sta avendo qualche problema a mettere d'accordo tutti