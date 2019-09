In Turchia si sorprendono: "notizia-shock". L'obiettivo del Fenerbahce Riza Durmisi, esterno sinistro della Lazio, finisce fuori dalla lista UEFA, non disputerà le gare a gironi della prossima Europa League. E i media turchi non ci credono.



MERCATO LAZIO - Durmisi è stato accostato a due super big del calcio turco: prima l'ha contattato il Besiktas, poi il Fenerbahce, che ha provato a portarlo via fino all'ultimo giorno di mercato. Poi la "notizia-shock", Durmisi fuori dalla lista, "per i media italiani non è una sorpresa", scrivono. Evidentemente per quelli turchi lo è.