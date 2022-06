L’arrivo ormai certo di Paulo Dybala e la trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea non hanno fatto felice Edin Dzeko. Il centravanti nerazzurro, dopo una prima stagione all’Inter da 17 gol, sembra essere sceso nelle gerarchie di Simone Inzaghi e la sua permanenza all’Inter non è più così sicura. Una notizia che sembra aver attirato le attenzioni della Juventus, da diversi anni sulle tracce del bosniaco. Per gli esperti un approdo a Torino entro il 31 agosto si gioca a 5, stessa quota del Real Madrid, alla ricerca di un centravanti di manovra, che sappia svolgere con qualità il ruolo di vice-Benzema. Più indietro le altre italiane con Milan, Napoli e un romantico ritorno alla Roma offerti a 16, mentre una nuova esperienza in Premier League, precisamente al Tottenham di Antonio Conte, sempre molto attento al mercato italiano, vale 20 volte la posta.