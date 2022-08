Vero ha ragione Mou: si poteva vincere 5 a 0 ma, se fosse successo, non avremmo potuto misurare quanto è mourinhana la sua Roma alla prima uscita stagionale che conta. Cioè, se Zaniolo e Dybala avessero spietatamente sfruttato le occasioni, sarebbe stata una festa, certo. E sicuro le coronarie dei romanisti sarebbero rimaste lì a godersi la serata senza guizzi né sussulti.– intesa come la Roma dei Cesari – e ricalca alla perfezione il modus di Mourinho. E a me piace molto. Mi ricorda quella Roma di OttavioBianchi – pur con le ovvie differenze - che giocava di rimessa e puntava dritto sulle giocate di Voeller e Rizzitelli, fino a prendersi la finale Uefa del 1991. PeròNon cito Shomurodov e Felix perchè quel che è successo a Salerno e cioè che Mou toglie via via tutti gli attaccanti sostituendoli con centrocampisti – e non per la forza dell'avversaria, detto con grande rispetto – tenendo in campo lo stremato Dybala e dandogli fiato all'ultimo sussulto con il Faraone, è un messaggio chiaro.E', forse, anche un messaggio ai due, qualora fossero dubbiosi nell'idea di lasciare Roma. Un sottotitolo chiaro: «Andate perchè qui di spazio non ce n'è», è sembrato dir loro Mou, ignorandoli al momento dei cambi.Però sullo sfondo c'è Tiago Pinto che fin qui s'è divertito con gli effetti speciali, da Gini a Paulo. E allora, com'è che si dice?