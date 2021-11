"Laha già risposto, la società sta collaborando e confida di poter far luce su tutti gli aspetti contestati. Per Exor e per quanto mi riguarda sono fiducioso nell’operato della magistratura italiana". A parlare è, presidente di(holding della famiglia Agnelli-Elkann, azionista di maggioranza del club bianconero), che incontrando la stampa in occasione dell'Investor Day della holding ha commentato"Il club ha un nuovo consiglio di amministrazione, un nuovo amministratore delegato, un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore che con il presidente e il vicepresidente stanno affrontando i problemi in campo e fuori", riporta Calcioefinanza.it.- Elkann prosegue: "Nel percorso di una società i problemi esistono, l’importante è affrontarli. È quello che sta accadendo nella Juventus: sono convinto che il suo futuro è altrettanto importante come il suo passato, è una grande società e ci sono tutte le intenzioni perché rimanga tale. La storia della Juventus è più che centenaria. Quello che conta è guardare alla competitività. C’è stato un forte cambio nella società, e si devono conciliare parametri sportivi ed economici. Bisogna inoltre lavorare sulle persone e sulla cultura. Questo fanno le società di successo nel mondo sportivo e non".- Elkann dedica anche un commento all'affare, emerso nelle intercettazioni per una scrittura privata nel contratto che lo legava ai bianconeri: "Cristiano Ronaldo è stata un’operazione importante per Juventus. Sappiamo però anche che il contesto che la Juventus e il calcio hanno vissuto negli ultimi anni ha impattato sotto molti aspetti".