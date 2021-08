strizza l'occhio al Napoli. Intervenuto a ESPN Brasil, il terzino in uscita dal Chelsea ha parlato del suo futuro, partendo dall'interesse del Napoli: ". Voglio giocare, so di poter stare in campo. Ovviamente ho ancora altri due anni di contratto con il Chelsea, che è un grande club. Ho già dimostrato di poter giocare qui, ma allo stesso tempo voglio stare in campo. Voglio giocare, voglio sentirmi importante. Voglio provare la stessa sensazione che ho provato quando ho segnato il gol contro l'Atletico Madrid, la stessa sensazione quando ho vinto l'Europa League. Il mio problema non il ruolo, ma giocare"."Ho tempo per scegliere, farò di tutto per scegliere l'opzione migliore, che è quella di stare in campo il maggior numero di volte possibile. Può essere restare al Chelsea, andare al Napoli o in un'altra squadra. Ho ancora altri 25 giorni in cui pensare a un posto in cui mi vogliono davvero, mi vogliono felice"."A Roma mi ha dato l'opportunità di mettermi in gioco: avevo 22 o 23 anni quando mi disse 'vai, gioca le prime dieci partite', e poi altre dieci, e così via. Pian piano, poi, le cose andarono sempre meglio. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto".