Perché Inzaghi può lasciare l'Inter

Fino a qualche mese fa una separazione tra Simone Inzaghi e l'Inter sembrava utopia, ora invece quel tipo di scenario non è così impossibile. Dopo aver perso lo scudetto senza essere più riuscito a scavalcare il Napoli dopo che Conte aveva messo la freccia prendendosi il primo posto in classifica,. Poi, si farà il punto sul futuro insieme a Marotta e Ausilio.- La finale di Champions può diventare l'ultima panchina di Simone Inzaghi con l'Inter: l'allenatore. Nei mesi scorsi anche ilaveva contattato l'allenatore che però non aveva dato apertura al club inglese. Se dovesse vincere la Champions potrebbe decidere di andare via da vincente in cerca di una nuova esperienza, in caso di sconfitta bisognerà capire quali saranno le valutazioni della società.

- Rispondendo a una domanda in conferenza stampa, Inzaghi ha parlato così del suo futuro: "La mia società mi conosce bene, voi magari un po’ meno. È la stessa cosa di tutti gli anni, alla Lazio come all'Inter:. Io ho un grandissimo rapporto con la società e il giorno successivo alla partita ci metteremo seduti a parlare con un unico obiettivo: il bene dell’Inter. Se ci saranno tutti i presupposti andremo ancora avanti insieme. Ma ripeto, oggi non voglio parlare di una cosa che non esiste, visto cosa ci aspetta sabato".