Andrea Butti, direttore generale dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport: "Bennacer è un giocatore che abbiamo preso l’anno scorso, credendo che fosse un giocatore che ci potesse dare tanto in lunga prospettiva. L’Empoli è una società che punta sui giovani, li fa crescere, li sviluppa, dopodiché difficilmente li può trattenere per tanti anni. Non cambieremo né la nostra filosofia né il nostro impianto, cerchiamo di fare del nostro meglio, sicuramente siamo una squadra non tra le più vecchie, siamo una squadra abbastanza giovane e inevitabilmente qualche volta paghiamo anche dazio".