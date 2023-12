Le ultime due trasferte dell’Empoli erano quasi proibitive sulla carta ma tra Napoli e Genoa gli azzurri hanno portato a casa 4 punti fondamentali per l’obiettivo salvezza. Non è un caso che questo exploit sia coinciso con la titolarità di Ranocchia: il centrocampista umbro di proprietà della Juve ha portato qualità nella manovra, solidità in transizione ed equilibrio dal punto di vista tattico. Filippo è sempre più centrale per Andreazzoli e ha tutta l’ambizione di crescere ancora per quella che può essere la stagione della consacrazione di uno dei talenti più importanti del panorama calcistico italiano.