Empoli, tegola Ismajli: si fa male ed esce al 19'

Paolo D'Angelo

20 minuti fa



Brutte notizie in casa Empoli: oltre ai due gol incassati nel giro di 10 minuti nel corso della sfida di campionato con il Lecce, Roberto D'Aversa perde Ardian Ismajli per infortunio.



Il centrale albanese si è accasciato al suolo, chiedendo il cambio, dopo aver rincorso Krstovic lanciato a rete. Nonostante l'ingresso in campo dello staff medico, non c'è stato nulla da fare e il classe 1996 è stato costretto al cambio. Al momento non si conoscono le cause del problema fisico.