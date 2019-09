Erik Palmer-Brown, difensore centrale di proprietà del Manchester City passato quest'estate all'Austria Vienna in prestito, ha parlato a Spox.com tornando all'annata 2014, quando il suo nome era stato accostato a Inter e Juventus: "Non sono sicuro che l'Inter mi cercasse, ma la Juventus mi voleva sicuramente. Ero ancora molto giovane, il mio club non voleva ancora lasciarmi andare. Volevo davvero farlo all'epoca, ma non andare via alla fine era la decisione migliore; ero molto giovane e non ero abituato a stare lontano da casa. Certo, essere cercato faceva piacere".