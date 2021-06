Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021

Arrivano ancora una volta dalla Danimarca gli aggiornamenti sullo stato di salute di. Il centrocampista danese dell'Inter è ancora ricoverato presso l'ospedale di Copenhagen dopo il collasso avuto in campo e che aveva portato all'arresto cardiaco in campo lo scorso sabato.Il medico della nazionale danese, Morten Boesen, è stato in contatto con il cardiolo del Rigshospitalet e con Christian Eriksen, e queste sono le ultime sul suo stato di salute."Dopo che Christian si è sottoposto a differenti esami al cuore è stata presa la decisione che per lui sia necessario l'impianto di un ICD (defibrillatore). Questo dispositivo è necessario dopo un attacco cardiaco dovuto a disturbi nel ritmo del battito.Christian ha accettato questa soluzione e questa strategia è stata inoltre confermata anche da specialisti nazionali ed internazionali che raccomandano tutti questo stesso trattamento.Incoraggiamo tutti a dare a Christian e alla sua famiglia pace e privacy per il prossimo periodo".