Euro 2024, l'Italia vince e vola nel ranking FIFA: balzo in avanti degli Azzurri

AFP via Getty Images

. Una vittoria importante per gli Azzurri, che iniziano nel migliore dei modi l’avventura in Germania e nel Gruppo B completato da Spagna e Croazia. L’esordio positivo nella gara del Signal Iduna Park consente all’Italia di guadagnare punti e una posizione nel, scavalcando proprio la nazionale balcanica, sconfitta nel pomeriggio per 3-0 dalle ‘Furie Rosse’.Dopo il 3-0 della Spagna alla Croazia, in serata, ieri, l’Italia ha superato 2-1 in rimonta l’Albania. Partenza choc per gli Azzurri, che subiscono gol dopo pochi secondi con Bajrami che sfrutta l’errore di Dimarco. Poi la rimonta firmata da Bastoni e Barella.

Il successo all’esordio produce un effetto importante sul ranking UEFA. Come riferisce Calcio & Finanza, la vittoria contro l’Albania e la contemporanea sconfitta della Croazia contro la Spagna riportano gli Azzurri al nono posto in classifica.Di seguito, la classifica aggiornata con le prime dieci posizioni: Argentina – 1861 punti, Francia – 1838 punti, Belgio – 1798 punti, Brasile – 1792 punti, Inghilterra – 1788 punti, Spagna – 1747 punti, Portogallo – 1747 punti, Paesi Bassi – 1745 punti, Italia – 1732 punti, Croazia – 1711 punti.