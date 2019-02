Al gol di Ben Yedder si sono aggiunti gli infortuni di Luis Alberto, Parolo e Bastos. La serata no della Lazio contro il Siviglia in Europa League si fa sentire anche nelle valutazioni dei betting analyst, per i quali l'impresa biancoceleste in Spagna si fa più dura che mai. Nelle scommesse sul passaggio del turno, il ribaltone biancoceleste è salito a 4,50 su Sisal Matchpoint, mentre la promozione agli ottavi degli andalusi si gioca a 1,18.