A volte ritornano, a volte no. In casa Juve poi i ritorni anche clamorosi sono sempre all'ordine del giorno. Quello di Patrice Evra, però, non era e non rimane in programma. Anche se questa pazza idea in questi giorni è circolata. Nonostante smentite più o meno dirette. Perché con la chiusura del mercato non ha smesso di squillare il telefono di Fabio Paratici, l'emergenza in difesa è sotto gli occhi di tutti, qualche svincolato di lusso rimarrebbe l'unica opzione per degli interventi da aggiungere al ritorno di Martin Caceres. Lo stesso ds del Parma, Faggiano, ha confermato ieri sera che l'ipotesi Bruno Alves è stata un'idea concreta, ma respinta dal club gialloblù in assenza dei tempi giusti per sostituire il difensore portoghese. L'ultima idea concreta del mercato bianconero, nonostante vari intermediari avessero trovato il tempo di proporne altre, dall'ambiente juventino trapela una cifra compresa tra i dieci e i quindi giocatori. Vien da sé che l'ipotesi Evra, a mercato chiuso, sia forse la più suggestiva.



NON SI FARA' – Il nome di Evra quindi è circolato, è stato valutato, è stato alla fine accantonato. Almeno per ora. Non un centrale puro, quello che in questo momento servirebbe, nonostante in una difesa a tre abbia giocato proprio nella Juve: è questo il motivo principale, il fatto che abbia 37 anni (gli stessi di Bruno Alves) o che abbia giocato l'ultima partita la scorsa stagione (non troppe in meno di Caceres) ha influito anche meno. Che poi si sia proposto (lo nega il suo agente Federico Pastorello) o sia stato valutato dalla Juve, alla fine non sembra possa cambiare la sostanza. Ma tra un clamoroso ritorno e l'altro, anche la pazza idea Evra è passata per la testa della squadra mercato bianconera.