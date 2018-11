, nell'anticipo di ieri sera alle 18. Al minuto 9 della partita, però, ecco un episodio potenzialmente decisivo: autogol di Gomis, su goffo tocco in area di Felipe in seguito al cross di Douglas Costa, ma l'arbitro annulla., analizza l'episodio sul proprio blog (www.lucamarelli.it):"Anche per La Penna un solo episodio che, come anticipato, rappresenta un errore.[...] Mandzukic avrebbe impedito l'esecuzione regolare di un calcio di rinvio della Spal (regola 16). Nel momento in cui Gomis calcia il pallone, Mandzukic si trova all'interno dell'area di rigore e, per tale motivo, La Penna ha ritenuto irregolare la rete successivamente realizzata [...] In questo caso La Penna ha commesso un errore, sicuramente mal consigliato da qualcuno dei suoi collaboratori.E' infatti falso che l'arbitro abbia fischiato prima della realizzazione della rete. [...] Sbaglia, in questo caso, anche il Var: avallare la scelta di La Penna senza nemmeno consentire allo stesso di rivedere le immagini è certamente un errore. [...] Notiamo che il regolamento prevede la ripetizione del calcio di rinvio nel caso in cui un calciatore attaccante si trovi all'interno dell'area di rigore e, allo stesso tempo, interferisca con il gioco.. La rete, pertanto, non doveva essere annullata".