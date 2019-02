Luca Marelli, ex arbitro italiano, ha commentato la direzione arbitrale di Calvarese in Bologna-Juventus tramite il sito lucamarelli.it: "Al minuto 68 Cancelo entra in area di rigore e finisce a terra dopo un contatto con Orsolini [...] Calvarese lascia proseguire e il Var non interviene. Fallo negligente di Orsolini che ostacola irregolarmente il difensore della Juventus. Il rigore appare piuttosto evidente, un errore lasciar proseguire l'azione senza concedere il legittimo calcio di rigore alla Juventus". Manca un rigore ai bianconeri, dunque, nella vittoria di Bologna.