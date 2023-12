I tifosi del Genoa lo ricordano soprattutto per un gol nel derby post-lockdown che permise ai rossoblù di tornare a battere i blucerchiati dopo quattro anni. Quelli del Copenaghen da ieri tramanderanno il nome diai posteri per un'altra rete decisiva: quella che ha permesso ai danesi di qualificarsi, a sorpresa, agli ottavi di finale di Champions League.E' del 30enne centrocampista di GladsaxeInseriti in un girone sulla carta impossibile, con Bayern Monaco, Manchester United e Galatasaray, i leoni del nord sembravano destinati a fare la classica fine del vaso di coccio stritolato da quelli di ferro. E invece, gara dopo gara, i danesi hanno sbaragliato ogni pronostico, riuscendo nell'impresa di strappare il pass per la fase calda di Champions.Un obiettivo centrato solo altre due volte dal Copenaghen. La prima nel 1993-94, quando la formula della competizione era però molto simile a quella antica che prevedeva una sola partecipante per nazione e l'eliminazione diretta nei tre turni iniziali. La seconda nel 2010-11 quando la corsa dei biancoblù terminò dinnanzi al Chelsea.A riportare il Copenaghen tra le prime sedici d'Europa ci ha pensato, come detto, ilnello scontro diretto contro i turchi, ai quali sarebbe bastato un pareggio per qualificarsi. Un tap-in vincente che riscrive la storia di un club relativamente giovane (fu fondato nel 1992, l'anno prima che Lerager nascesse) ma da sempre abituato a frequentare i palcoscenici europei.E pazienza se nel finale l'ex Genoa si è preso da Davide Orsato due gialli nel giro di cinque minuti che sono costati un recupero in apnea per la sua squadra e un turno di squalifica per lui negli ottavi. Ciò che conta è che l'obiettivo sia stato centrato e la storia riscritta. Altro che nemo profeta in patria...