Ex Inter, Radu può tornare in Serie A: ecco dove

Novità per il futuro di Ionut Radu. Il portiere rumeno è in prestito al Bournemouth, in Premier League, dall'Inter. In campo solo 5 volte tra Premier League e Coppa di Lega, per riscattarlo gli inglesi devono spendere circa 8 milioni di euro, eventualità ad oggi compliata. Sulle sue tracce c'è l'Udinese che, se dovesse cedere Marco Silvestri, potrebbe sceglierlo come secondo di Okoye.