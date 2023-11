L'ex attaccante di Juve e Cagliari Han Kwang-Song è riapparso dopo tre anni di assenza: tornato in Corea del Nord, il classe 1998 è stato nuovamente convocato in nazionale ed è partito nella formazione titolare impegnata contro la Siria nel primo match di qualificazioni mondiali giocato a Gedda, in Arabia Saudita, con la numero 10 sulle spalle.



L'OBLIO - L'ultima partita con la maglia dell'Al-Duhail, con il quale ha vinto il titolo di campione del Qatar realizzando anche 3 reti, risaliva all'agosto del 2020: poi la risoluzione 2397 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in base alla quale veniva stabilito il divieto per i nordcoreani di lavorare all'estero, con la motivazione che i loro stipendi avrebbero potuto finanziare gli investimenti del regime di Kim Jong-un in campo militare, nucleare e chimico. Da lì l'oblio, prima di ricomparire su un campo da calcio.