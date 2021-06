Intervista della Gazzetta dello Sport all'austriaco Alex Manninger, ex portiere di riserva della Juventus (tra le tante maglie che ha vestito):



"Intanto è un onore essere agli ottavi. Non ci eravamo mai spinti così in alto. Di fronte abbiamo un’Italia più affamata che mai, come quella di Lippi o di Conte. Quando la vedi giocare pensi sempre ‘mamma mia, ma come si battono questi?’. Gli azzurri erano un gigante addormentato, si sono svegliati. Segreti Austria? Innanzitutto un grande allenatore, Franco Foda. Ha cambiato la mentalità, l’approccio alle grandi sfide, ha trasmesso idee di calcio nuove. Ai miei tempi i giocatori erano quasi tutti ‘viennesi’ o del campionato austriaco, ora ce ne sono solo due. Gli altri arrivano tutti dalla Bundesliga. Foda è stato un bravo a trasmettere fame e idee. Non ci sono campioni, ma dei veri leader. Arnautovic e Alaba? Il primo può cambiare la partita da un momento all’altro, ha i colpi del campionato. Ho saputo del Bologna, farà molto bene. L’altro è un talento puro che guida la difesa. Occhio al centrocampo poi, è il reparto più forte: non ti lascia respirare”.

