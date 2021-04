Ricordate l'ex terzino di Roma e Juventus (tra le tante) Marco Motta? Dopo aver firmato a inizio 2020 per il Persija Jakarta, Motta ieri ha vinto il suo primo trofeo in Indonesia: la ​Menpora Cup. Decisiva la vittoria in finale contro il Persib. Motta aveva pure segnato un gol nella fase a gironi del torneo, il 27 marzo contro il Borneo.