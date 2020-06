Бенедикт Хёведес покидает «Локомотив»



По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию



Мы благодарим @BeneHoewedes и желаем ему успехов! pic.twitter.com/cdSJQyD5Vj — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020

Finisce l'avventura dialla: il difensore exha risolto consensualmente il suo contratto con i russi per motivi familiari, ha scelto di restare in Germania e non rientrare in Russia dopo la quarantena.