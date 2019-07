Dopo appena una stagione, si conclude l'esperienza in Russia di Claudio Marchisio. Lo Zenit San Pietroburgo ha comunicato ufficialmente la rescissione consensuale del contratto sottoscritto fino a giugno 2020. L'ex calciatore della Juventus si trovava al J Medical di Torino per delle visite mediche di controllo al ginocchio infortunato nel passato campionato russo.





The club can confirm that Claudio Marchisio's contract has been mutually terminated.



Zenit would like to thank Claudio for his time with the club and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/yu27GeBsMZ