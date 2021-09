Cristian Pasquato riparte dalla serie C. L'attaccante classe 1989 ex Juventus ha firmato un contratto con il Trento: "La trattativa è nata un anno fa, quando ho avuto modo di conoscere il presidente e il direttore sportivo, mi hanno fatto capire che qui a Trento c'è un progetto serio e rivolto al futuro. Dodici mesi or sono la cosa non si è concretizzata, ma siamo rimasti sempre in contatto e adesso sono felicissimo di essere qui, a vestire la maglia di un club prestigioso, con una storia centenari e che ha tanta voglia di crescere. Ho trovato sin da subito tanta serietà, un gruppo unito che lavora sodo e io cercherò d'inserirmi nel modo giusto, favorito anche dal fatto che conosco diversi ragazzi che sono qui, per aver condiviso con loro esperienze passate: voglio aiutare il Trento a raggiungere i propri obiettivi e metterò tutto me stesso in questa nuova avventura. La mia carriera? Sono contento del percorso che ho fatto, un rimpianto lo ho, ma adesso è il momento di guardare al futuro e voglio regalarmi tante altre soddisfazioni".