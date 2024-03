Ex Juventus, Dani Alves può uscire di prigione: cauzione da un milione di euro

Dani Alves potrebbe lasciare il penitenziario di Brians 2 in Spagna, in attesa della sentenza definitiva. Il tribunale della Catalogna ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato difensore dell'ex calciatore brasiliano della Juventus, condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale ai danni di una donna in un night club di Barcellona nel 2022. Non c'è più rischio di fuga secondo il magistrato, che ha fissato la cauzione a un milione di euro.



RICCO PALMARES - Dani Alves è il secondo giocatore più titolato al mondo dietro a Lionel Messi con 43 trofei vinti in carriera: 6 campionati spagnoli, 5 coppe di Spagna, 5 supercoppe spagnole, 4 supercoppe europee, 3 Champions League, 3 Mondiali per club, 2 Coppe America, 2 Europa League, 2 Confederations Cup, 2 campionati francesi, 1 coppa di Francia, 1 coppa di lega francese, 1 supercoppa francese, 1 campionato italiano, 1 Coppa Italia, 1 Olimpiade, 1 Mondiale Under 20, 1 Copa do Nordeste e 1 campionato Paulista.