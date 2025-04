Intervistato dal magazine GQ France, il classe 1993 ha parlato a 360° del suo momento, in attesa di una chiamata, di un nuovo progetto per la sua carriera – bruscamente interrotta dalla squalifica per doping dell'estate 2023 – ed. L'ultima indossata in attesa di ripartire altrove nella prossima stagione. "Prima di tutto,Non ho mai vissuto un trasferimento del genere", ha detto l'ex calciatore bianconero., che aveva fatto ritorno alla Juventus nel luglio del 2022 da parametro zero, ha parlato così, invece, delle sue intenzioni per il futuro prossimo e delle opportunità che si sono venute a creare nelle ultime settimane: "Perché sono in un periodo cruciale della mia vita e della mia carriera. È una decisione che prenderò il tempo di soppesare. Queste prove mi hanno dato una determinazione in più., che lascerà il segno".Tra presente, passato e futuro, Paul Pogba non può non rivolgere uno sguardo, con un pizzico di nostalgia, ai suoi inizi alla Juventus, nel corso della prima esperienza durata dal 2012 al 2016: "È la mia personalità, ho imparato il calcio così, per strada. In quella squadra, c'era spazio per esprimermi in modo diverso". Se la prima esperienza in Italia non può non essere ricordata come positiva e formativa, in maniera ben diversa è stata vissuta quella al, ritrovato a quattro anni di distanza dal suo addio a zero, per la bellezza di 105 milioni di euro: "Perché nessuno ci insegna cosa sia la depressione.Non capivo cosa fosse. Mi hanno detto che era stress".Non meno probante perè stata la dolorosa pagina del tentativo di estorsione del quale è stato vittima in Francia da parte di una banda della quale faceva parte anche il fratello Mathias: "In quel periodo ho fatto tutto il possibile per restare concentrato sul calcio, ma è diventato troppo difficile.Ma in realtà, cosa rappresenta il calcio? Due ore al giorno? Solo due ore al giorno per divertirmi. Ogni volta che finiva, cercavo di gironzolare nello spogliatoio, di stare con i miei compagni di squadra. Ma alla fine, devi tornare a casa. Mi chiedevo quando sarebbe finito tutto. Ha avuto un impatto sul mio corpo. Ecco perché non potevo tornare indietro".Dalle pagine di GQ France, Paul Pogba torna a parlare nuovamente di Juventus e del complicatissimo momento di sosta forzata dettato dalla". E sugli ultimi complicati momenti a Torino: "Prendevo la palla e giocavo da solo fuori. Mi arrangiavo con quello che avevo. Ma".