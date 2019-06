È morto oggi all'età di 81 anni Nello Governato, ex centrocampista della Lazio crescito nel vivaio del Torino: aveva 81 anni. Per lui con i capitolini 251 presenze (235 in campionato, 14 in Coppa Italia e 2 in Coppa delle Fiere) e 17 gol nei nove anni trascorsi in biancoceleste, ma ha militato anche nel Como e nel Lanerossi Vicenza. Appesi gli scarpini al chiodo ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dei capitolini, del Bologna, della Juventus e della Fiorentina.



SCRITTORE E GIORNALISTA - Governato è stato anche scrittore e giornalista: ha infatti collaborato con Tuttosport presso la redazione di Roma. Nel 1976 dà alle stampe, presso la casa editrice SEI di Torino, la sua prima opera letteraria: "Un caso da gol - romanzo verità", scritta a quattro mani con il "nostro" Gianpaolo Ormezzano.