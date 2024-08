Getty Images

Ex Milan, dalla Francia: Massara pensa a Pioli per la panchina del Rennes, un fattore può aiutare

23 minuti fa



Il Rennes pensa a Stefano Pioli per la panchina. Dal suo ritorno Julien Stephan infatti non ha mai realmente convinto, tanto che il nuovo direttore sportivo dei rossoneri di Francia, Frederic Massara, sta valutando l'ipotesi di ingaggiare proprio l'ex allenatore del Milan.



IL FATTORE GIUFFRIDA - Secondo quanto riportato da footmercato.net, il dirigente del Milan scudettato vorrebbe sfruttare l'ottimo rapporto che lo lega all'emiliano sin dai tempi del Diavolo per convincerlo a sposare il progetto tecnico dei Rouge et Noir. L'agente Gabriele Giuffrida, che oltre ad essere il procuratore di Stefano Pioli lo è anche di Leo Ostigard, ex Napoli diventato proprio da pochi giorni un nuovo giocatore del Rennes, testimonia gli ottimi rapporti che ci sono fra le parti e che potrebbero dunque risultare decisivi.