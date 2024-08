Napoli, Gilmour sempre più vicino: cosa manca per chiudere l'affare

C'E' IL SI'

In particolar modo, è il centrocampista scozzese in forza al Brighton che ha aperto definitivamente la porta a un trasferimento in terra partenopea. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gilmour ha detto sì al Napoli di Antonio Conte. Sono varie le motivazioni che hanno spinto lo scozzese ad accettare la corte degli azzurri, in primis la possibilità di effettuare un salto di qualità importante per la sua carriera, passando dai Seagulls agli ex campioni d’Italia. Poco importa se non ci saranno competizioni europee da disputare all’ombra del Vesuvio, la prospettiva di crescere e di affrontare la Serie A è un trampolino troppo grande per non saltarci su. Gilmour è rimasto piacevolmente sorpreso dall’interesse del Napoli e si sente pronto a fare lo step successivo nella sua carriera professionale.