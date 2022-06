A 1 Football Club, su 1 Station Radio, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo. Foschi si è soffermato in particolare su Paulo Dybala, anche lui ex rosanero e ora, dopo il mancato rinnovo con la Juventus, in trattativa con l'Inter: "Dybala è un calciatore che doveva fare meglio quando era alla Juve; c'è stato un tentativo del club di trattenerlo con determinate promesse proposte dai bianconeri, le quali poi poi non sono state mantenute. Per questo motivo è andato via dalla Juve. L'Inter è ancora vicina al calciatore, mi auguro che l'operazione vada a buon fine. Se non dovesse andare in porto, andrà all'estero, ma suppongo che presto si chiuderà la trattativa con i nerazzurri".