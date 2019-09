Intervistato da Foot Mercato, l'ex centrocampista del Real Madrid Lucas Silva parla del proprio futuro: "La mia priorità è tornare in Europa. Gli ultimi anni in Brasile sono stati buoni e ho potuto giocare ad alti livelli. Ora mi sento pronto a riprendere, voglio trovare un club il più in fretta possibile. Genoa? Ci sono stati dei contatti, un grande club del calcio italiano. Eravamo incantati, ma in quel momento ero ancora sotto contratto con il Real Madrid e non abbiamo potuto andare oltre. Di nuovo in Ligue 1? È una possibilità".