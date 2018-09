La Fiorentina piace. E le Nazionali se ne sono accorti, convocandone vari giocatori. Che sono addirittura uno in più della Juventus: per i viola – dopo quello della squadra più giovane della Serie A – si tratta, dunque, di un altro primato. Un risultato che non può che inorgoglire visto che i bianconeri hanno la rosa più forte e ancora una volta favorita per lo scudetto. Da queste parti inoltre la sorte si è messa di traverso, al punto che i due infortunati Lafont e Graiciar resteranno a Firenze per recuperare. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.