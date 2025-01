Getty Images

FA Cup, terzo turno: passano Everton con Beto e Fulham, eliminato lo Sheffield United

31 minuti fa



Settimana dedicata alla FA Cup in Inghilterra con le prime tre gare del 3° turno e nessuna sorpresa nei match che vedevano impegnate le squadre di Premier League: l'Everton liquida il Peterborough (club che milita in League One, terza serie inglese), vincendo 2-0. con il gol dell'ex Udinese Beto e il rigore di Ndiaye.



I RISULTATI - Tutto molto più facile per il Fulham, che vince 4-1 senza problemi a Craven Cottage contro il Watford nel derby londinese. Muniz, Jimenez su rigore, Andersen e Castagne gli autori dei gol per i Cottagers. Sfida tutta targata Championship tra Sheffield United e Cardiff City: a Bramall Lane vincono a sorpresa gli ospiti grazie a una rete di Ashford al 19'.