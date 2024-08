Fantacalcio 24/25: attaccanti titolari che possono costare 1 credito all’asta

Alcuni arrivano dalla Serie B, altri dall’estero, altri cercano rilancio e spazio. Sono i volti nuovi della massima serie, gli attaccanti capaci di lasciare il segno pur partendo in sordina. In questa pagina troverete una lista di attaccanti che possonoe che comunque avranno un minutaggio sufficiente per regalare qualche bonus.Il punto di riferimento davanti sarà Belotti, ma la vera scommessa può essere l’ex Milan Cutrone. Anima del Como in B, pochi crediti e qualche bonus assicurato.

Lo scorso anno, quello d’esordio, è stato tormentato dai problemi fisici. Ma in questo vuole dimostrare le sue qualità. Nel pre campionato ha fatto bene, l’Udinese ci punta.Dovrebbe essere il centravanti titolare del Parma e in B ha segnato cinque reti, ma fornito 10 assist. Questo 2003 è la scommessa low cost perfetta.Per il primo è la grande vera occasione in Serie A e avrà molto spazio. Per il secondo la chance di rivincita, dopo una stagione in chiaroscuro al Monza. Da tenere a mente entrambi.

11 goal in Serie B per l’ex Monza nella scorsa stagione al Venezia. Farò il vice Pohjanpalo, che attirerà tutto l'interesse su di sé all'asta. Ma lui può fare bene, anche subentrando.Si gioca il posto con Mosquera, ma lui pare avere più senso del gol rispetto al collega di reparto. Capoverdiano che nella B olandese ha segnato a raffica. A 1 si può rischiare.