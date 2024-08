Fantacalcio 24/25: centrocampisti che possono costare 1 credito all’asta

Getty Images

. I centrocampisti titolari, che magari non regalano troppi bonus, ma che vanno spesso a voto., come settimo o ottavo slot. Ce ne sono tanti in Serie A e diventano utili in qualsiasi fantacalcio: a 10, a 12, 16. Insomma, ecco un elenco di tutti quei centrocampisti che potrebbero costare 1 credito nelle vostre aste e potrebbero poi servirvi per tutta la stagione di fantacalcio.Esterno. O a destra o a sinistra. Fabregas ci punta tantissimo. E lui ha anche bonus nelle gambe.Troverà spazio. D’Aversa ci crede. Lui sa esattamente che questa deve essere la sua stagione. A 1 credito merita il rischio.

Baroni ha già fatto capire nel pre campionato che punterà su di lui. Attenzione, che se trova continuità diventa interessante.Tete Morente, dall’Elche. Preso per giocare nel ruolo di Almqvist, quindi come esterno a destra. Si può provare, porta qualche bonus.Farà coppia con Ramadani in mezzo al campo. Mediano con tecnica di base buona.In B protagonista, Pecchia punta di lui anche in A (dove ha già giocato per altro). A 1 merita attenzione.Potrebbe diventare titolare fisso nell’Udinese. Ha grinta e tiro da fuori. Ottimo investimento.

Brillante in B, mentre in A aveva fatto fatica. Però Di Francesco vuole utilizzarlo alla Mazzitelli.Titolare, grintoso, convincente. Si è ambientato l’anno scorso, cerca continuità.