Con gli addii al Milan dei dirigenti Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone i piani della società rossonera, sia per quanto riguarda il mercato del presente che per quello del futuro, potrebbero cambiare. Buon per il Torino e per i suoi tifosi che ora possono essere sempre più sereni riguardo al futuro di Andrea Belotti.



Da oltre un anno Mirabelli e Fassone si erano messi sulle tracce del Gallo, ma il presidente Urbano Cairo è sempre riuscito a resistere alla proposte ricevute per il suo centravanti e ora, forse, non dovrà più difendere il proprio attaccante dalle insidie del Milan.