L'ex dirigente tra le altre di Milan, Inter e Napoli, Marcoha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino e si è soffermato in particolare sulle differenze tra le due squadre che si stanno contendendo il titolo di Campione d'Italia:"Sono due concezioni radicalmente diverse., l’ultimo dei grandi presidenti italiani, che ha sempre lavorato con una gestione autonoma, mai pensando alla quotazione in Borsa o a chiedere finanziamenti come tanti grandi club dal 2012 al 2020. Ha sempre mantenuto la barra dritta con una gestione autosufficiente, quella della classica famiglia italiana. Ho lavorato con De Laurentiis per due anni, dal 2010 al 2012, e quella è rimasta la sua impostazione;. Questo, invece, il passaggio sull'Inter: ", l’ultimo presidente che non è riuscito a saldare il debito della holding alla fine della scorsa stagione calcistica. Ci sono visioni differenti perché, ovviamente auspicando risultati che possano fare aumentare il valore del club, con un prezzo superiore al miliardo. Non è questo l'obiettivo di De Laurentiis, di sicuro: lui ambisce a mantenere il Napoli su questi livelli con investimenti mirati, producendo utili di bilancio e distribuendo dividendi tra gli azionisti. È un modello da vecchio presidente assolutamente virtuoso, che cito quando spingo potenziali investitori a porre la loro attenzione sul calcio".

E ancora: "La premessa è che per un club cambia poco sotto questo aspetto arrivare al primo o al secondo posto, se non per quanto riguarda il market pool della Champions League che varia in base al piazzamento. Bonus sponsor e quote dei diritti televisivi sono relativi, in quanto vi è il costo aggiuntivo dei premi da pagare ai calciatori.Per questa ragione una ragionevole perdita di esercizio va bene a loro, ma non a De Laurentiis.".