Il centrocampista della Roma Primavera e della Nazionale Under 19 Giacomo Faticanti ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport: "Il mio modello è senza dubbio Daniele De Rossi, gioco con il numero 16 per lui. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, un mito. Un giocatore a cui mi ispiro tra quelli attuali? Il mio preferito gioca in Spagna: Sergio Busquets. C’è sempre dl imparare da lui".



Sul suo legame con la Roma: "Ho iniziato a giocare a Sora, a 4 anni, poi è arrivato il Frosinone, ma alla Roma devo tutto. Peccato per la finale scudetto persa con la Primavera, meritavamo un trionfo. Indossare la maglia della Roma è una fortuna e un privilegio che spero di vivere ancora a lungo per tanti anni. Voglio scrivere la mia storia qui".