Il Genoa sembra aver finalmente trovato la strada giusta per portare Andrea Favilli in rossoblù.



Il giovane attaccante della Juventus, in questi giorni protagonista con i campioni d'Italia della tournèe in nord America, è davvero ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Grifone dopo che ieri la dirigenza ligure ha formalizzato ai colleghi piemontese l'offerta finale per il cartellino dell'ex Ascoli.



La formula concordata con la Vecchia Signora prevede un prestito oneroso da 5 milioni con la possibilità di aggiungerne altri 7 tra dodici mesi per completarne l'acquisto. La Juve, dal canto suo, si manterrà l'opzione di riacquisto valida per due stagioni per una cifra oscillante attorno ai 25 milioni di euro. Cifre importanti che permetteranno al Genoa di battere definitivamente la concorrenza di Udinese e Porto, club che nei giorni scorsi avevano tentato di inserirsi nella trattativa.



Favilli rientrerà in Italia sabato con il resto della comitiva bianconera e già lunedì potrebbe raggiungere Pegli per entrare in pianta stabile nell'organico di Davide Ballardini.