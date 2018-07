I due gol al Bayern Monaco sono già fruttati parecchio. Circa quattro milioni per la precisione. Rispetto all'accordo di massima già preso tra Juve e Genoa prima della partenza di Andrea Favilli per la tournée negli Stati Uniti, il costo del suo cartellino costerà esattamente quattro milioni in più ai rossoblù. Acquistato per 7.5 milioni di euro dall'Ascoli, la Juve aveva accettato l'offerta di Enrico Preziosi da 8 milioni di euro con imminente mini-plusvalenza e diritto di riacquisto a cifre ancora da concordare tra due anni. Poi la vetrina statunitense ha riacceso l'interesse di altre società, Udinese e Porto su tutte. Confermato però il canale preferenziale del Genoa, che ha concluso proprio nelle scorse ore l'operazione una volta per tutte.

I DETTAGLI – Pagando quella doppietta di Favilli al Bayern, di fatto, 4 milioni. Perché l'accordo definitivo parla di un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni la prossima stagione. E la Juve conserverà per un biennio il diritto di riacquisto: a 16 milioni entro i primi dodici mesi, tra i 23 e i 24 milioni la stagione successiva. L'eterno inseguimento di Favilli e la Juve riprende dunque...