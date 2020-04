A Napoli Gianluca non è l'unico Gaetano che ha vestito la maglia azzurra. Infatti prima di lui c'è stato suo fratello,Centrocampista classe '96, attualmente alla, è stato tormentato dagli infortuni nel corso della sua carriera fin qui.Lo stessoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di CalcioNapoli24. Eccone un estratto riguardo il settore giovanile del Napoli ed alcuni aneddoti legati al fratello Gianluca:- "Il Napoli deve fare strutture adeguate al settore giovanile. Una squadra così deve avere un impianto sportivo di qualità e credo che prima o poi arriverà. Atalanta, Juve e Fiorentina da prendere come esempio. Decide sempre e solo De Laurentiis, ma avrà i suoi buoni motivi per non investire sul settore giovanile. Anche se gli direi che le plusvalenze si possono fare anche credendo in casa i propri giovani".- "È un'emozione indescrivibile vederlo in Serie B, ma anche l'esordio in A fu bellissimo. Siamo molto uniti e ci diamo consigli a vicenda. In passato tante squadre su Gianluca, tra cui il Bayer Leverkusen. Juve? Chi non vorrebbe uno come lui!?".- "Lo ha sorpreso tanto accompagnandolo sempre, è stato come un padre per lui. Anche Davide gli è stato molto vicino. Gianluca si sentiva pronto, voleva giocare e da buon napoletano voleva salvare la squadra. Ma Ancelotti per non bruciarlo ha preferito tenerlo fuori. Il fatto che il Napoli quest'anno sia andato male ha influito non poco sul suo percorso".- "È un numero 10, deve giocare in attacco e stare nella posizione per far vincere le partite. Può cacciare la giocata vincente in ogni momento".- "Deve partire con il Napoli per il ritiro precampionato e poi vedere se Gattuso lo terrà o meno in considerazione. Quelle delle presenze assicurate da Ancelotti sono tutte stupidaggini".