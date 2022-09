Grande tensione in uno dei numerosi derby di Rio De Janeiro tra Flamengo e Fluminense, terminato 1-2. Durante la gara del Brasileirao, in seguito a un fallo del giocatore dei padroni di casa, Marinho, si è sviluppata una grande rissa, che ha coinvolto soprattutto David Luiz e Felipe Melo, centrocampista ex Inter e Juventus.