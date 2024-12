Fenerbahçe, Mourinho deve operarsi per problemi di salute

Getty Images

E' un momento complicato per ildi Josè Mourinho, che ieri ha pareggiato 1-1 contro l'Eyupspor perdendo altro terreno dal Galatasaray: i gialloblù sono secondi a -5 punti da Osimhen e compagni, che domani giocheranno in casa del Kayserispor e possono allungare ulteriormente il vantaggio. In Turchia sono iniziate a circolare alcune voci su un possibile esonero dell'allenatore portoghese, che in questi giorni si è dovuto separare dalla squadra ma solo temporaneamente. Come riporta Sports Digitale,

- L'allenatore non farà l'intervento in Turchia e quindi starà per un po' lontano dalla squadra, che finché lui sarà via non si allenerà:- principalmente gli stranieri, per tornare a casa - hanno già lasciato la città approfittando della pausa. La scelta del tecnico è legata al fatto che in questo periodo il campionato turco è fermo per la sosta invernale.- Due settimane di stop prima di riscendere in campo:per quella data Mourinho dovrebbe essere regolarmente in panchina e l'allenatore chiederà una svolta alla squadra. Secondi in campionato e con appena due vittorie in sei partite di Europa League, il Fener dovrà invertire la rotta per tornare in corsa in entrambe le competizioni. E a Mou servirà una vittoria per allontanare le voci di un esonero.