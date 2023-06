Salutata la Sampdoria tra polemiche e non solo, Massimo Ferrero è pronto a tornare in pista. Secondo Saturnonotizie l'imprenditore romano si sarebbe messo in contatto con Massimiliano Santopadre, numero uno del Perugia, per trattare l'acquisto del club umbro. Club che è fresco di retrocessione in Serie C.