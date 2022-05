Tyrell Malacia, terzino sinistro titolare del Feyenoord, rischia seriamente di saltare la finale di Conference League contro la Roma in programma il prossimo 25 maggio a Tirana. Come riportato dal sito olandese 1908.nl, il classe '99, cresciuto nelle giovanili del club, è alle prese con un infortunio al tendine del ginocchio e quest'oggi si sottoporrà ad una risonanza magnetica per comprendere meglio l'entità del problema.