Feyenoord, Van Persie: "L'Inter è come una macchina, fui vicino alla Juventus. Allenare in Italia? Forse un giorno"

AFP via Getty Images

, tecnico del Feyenoord, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Inter, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League."Anni fa, con la maglia del Feyenoord, giocai a San Siro contro l'Inter. Poi sono venuto con l'Arsenal per sfidare il Milan, ma rimasi in panchina. Mi sono goduto questo stadio storico"."E' davvero difficile, lo sappiamo. Abbiamo visto la loro qualità all'andata, sono una squadra molto forte, matura a livello difensivo e offensivo: lavorano come una macchina. Dobbiamo provarci, sapendo che sarà difficile".

"No, no. Domani non segnerò sicuramente (ride, ndr). Ogni squadra ha problemi di infortuni, compresa l'Inter, focalizziamoci su quelli che ci sono. Faremo di tutto per vincere, crediamo nei giocatori che abbiamo"."Ci furono delle discussioni, ma poi non se n'è fatto nulla. La Juve è un grande club, ero aperto a quella sfida ma poi sono andato al Manchester United"."Chi lo sa? Ero all'Heerenveen a inizio stagione, ora sono qui. Nel calcio tutto può succedere, forse un giorno allenerò qua".