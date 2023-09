Luis Figo, ex Inter, Barcellona e Real Madrid, ha parlato di Joao Felix, trasferitosi dall'Atletico Madrid ai blaugrana: "Ha ancora tempo per ricostruire la sua carriera. Deve concentrarsi su ciò che deve fare, sulla qualità che ha. Ma che deve dimostrare domenica dopo domenica, non basta sapere che ce l'ha. Spero che col Barcellona possa dimostrarlo, sarebbe molto importante per la nazionale portoghese".